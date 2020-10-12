В Минобороны Азербайджана заявили о строгом соблюдении перемирия

https://static.news.ru/photo/444d6d5c-0c6a-11eb-afee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi/facebook.com

Вооружённые силы (ВС) Азербайджана строго соблюдают режим прекращения огня и не ведут активных боевых действий. Об этом заявили в Министерстве обороны республики.

ВС Азербайджана строго соблюдают режим гуманитарного прекращения огня и не ведут никаких активных боевых действий, — сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Минобороны.

Заявления армянской стороны о том, что якобы армия Азербайджана находится у входа в Гадруте, в ведомстве сочли очередной дезинформацией. По данным Минобороны Азербайджана, Гадрут «уже несколько дней как освобождён от армянской оккупации».

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

10 октября вступил в силу режим прекращения огня, о котором Баку и Ереван договорились в ходе встречи глав МИД в Москве. Однако вскоре республики обвинили друг друга в его нарушении.

Как писал NEWS.ru, 12 октября минобороны Азербайджана сообщило о том, что Вооружённые силы Армении обстреляли территорию Агдамского района в Нагорном Карабахе.