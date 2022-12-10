В МИД заявили о желании США и Евросоюза выдавить Россию из Закавказья

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США и Евросоюз стремятся выдавить Россию из Закавказья, заявил ТАСС директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар. По его словам, страны Запада пытаются вклиниться в трехсторонние форматы взаимодействия с Азербайджаном и Арменией и отказываются признавать их значимость для нормализации отношений. Гончар напомнил, что именно благодаря российским миротворцам в сентябре удалось остановить эскалацию в приграничном районе.

Продолжаем фиксировать их (западных стран. — NEWS.ru) настойчивое стремление вклиниться в наши трехсторонние с Азербайджаном и Арменией форматы. И сколько бы ни пытались в Брюсселе и Вашингтоне представить иное, за этим стоит желание выдавить Россию из Закавказья, а не реально и искренне помочь в установлении мира и стабильности в регионе, — заявил дипломат.

Гончар обратил внимание, что США и Евросоюз «боятся даже упоминать» Россию в позитивном ключе, не признавая значимость договоренностей с Баку и Ереваном.

Накануне Армения и Азербайджан достигли соглашения по одному пункту мирного договора, предполагающему установление дипломатических отношений в рамках Венской конвенции. По остальным пунктам договора, проект которого уже трижды менялся, стороны пока не достигли согласия, сообщил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 1 декабря заявил, что Баку готов предоставить армянам в Нагорном Карабахе такие же права, которыми обладают другие граждане Азербайджана.