В МИД не увидели причин для препятствования контактов Армении с Карабахом

https://static.news.ru/photo/e485133a-5989-11eb-bd55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Все согласны, что между армянами самой страны и армянами из Нагорного Карабаха должна быть связь. И не наблюдается причин, по которым контактам на этом уровне нужно было бы препятствовать. С таким заявлением в понедельник, 18 января, выступил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что с необходимостью осуществления связи между этническими армянами согласны все. И нет причин для того, чтобы этим отношениям препятствовать. Однако, в то же самое время, официальный Ереван делает в Карабахе политизированные заявления. Что, вероятнее всего, и вызывает напряжённость. По словам Лаврова, этого было бы лучше избежать.

Мы уже были свидетелями того, как эмоциональные заявления, произнесенные из Карабаха либо по поводу Карабаха, как слово становится материальной силой, в данном случае, слова с разных сторон стали очень негативной материальной силой, — цитирует ТАСС главу российского внешнеполитического ведомства.

Как ранее передавал NEWS.ru, 15 января Сергей Лавров провёл телефонный разговор с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. На повестке было обсуждение трёхстороннего соглашения по Нагорному Карабаху.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября Алиев, Путин и Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.