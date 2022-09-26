В МИД Белоруссии попросили гарантий безопасности в случае мира РФ и Украины Глава МИД Белоруссии попросил гарантий безопасности в случае мира между РФ и Украиной

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Белоруссии нужны будут конкретные гарантии безопасности для себя в случае достижения мирных договоренностей между Россией и Киевом, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Владимир Макей. По его словам, без участия Белоруссии достижение полной и абсолютной безопасности в Европе невозможно, а сама Белоруссия заинтересована в том, чтобы жить в мире и в условиях стабильного политического и экономического развития государства и общества.

Как указал глава МИД, в случае продолжения переговоров между Москвой и Киевом в итоговом документе должны были быть прописаны все нюансы, в первую очередь связанные с обеспечением безопасности каждой из сторон. О том, что Белоруссия также должна участвовать в заключительных договоренностях, представители страны говорили еще в марте-апреле этого года.

Мы хотели бы тоже иметь конкретные, определенные гарантии безопасности для Беларуси. Это абсолютно естественно, - подчеркнул Макей.

Ранее глава МИД Белоруссии заявил, что Минск готов обратиться в судебные инстанции для возврата отнятой Киевом белорусской собственности и будут учитывать это в своей политике в будущем в зависимости от развития ситуации. Он сослался на появившуюся в СМИ информацию, где говорилось о конфискации и национализации украинцами российской и белорусской собственности на сумму около $1 млрд. На Украине сейчас находятся порядка семи тысяч белорусских вагонов на общую сумму $335 млн и другое имущество.