В МИД Армении раскрыли детали работы миссии ЕС на границе с Азербайджаном Представитель МИД Армении Унанян: миссия ЕС будет работать вдоль границы Армении с Азербайджаном

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Граница Армении с Азербайджаном

Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян сообщил, что гражданская миссия Евросоюза будет функционировать вдоль армяно-азербайджанской границы на армянской территории. На сайте внешнеполитического ведомства республики подчеркивается, что армянская сторона отмечала необходимость введения международных механизмов по осуществлению мониторинга на границе двух государств.

Гражданская миссия ЕС будет осуществлять деятельность вдоль границы Армении с Азербайджаном, на суверенной территории Республики Армения. Принимая во внимание вышеизложенное, мы должны констатировать, что вопрос о согласии или несогласии Азербайджана не стоит, — отметил Унанян.

Представитель министерства добавил, что в цели миссии Евросоюза входит укрепление доверия и помощь пограничным комиссиям.

Говорить о функциях и полномочиях миссии, конкретных местах размещения и других деталях, пожалуй, рано, так как эти вопросы пока находятся на стадии рабочих обсуждений, — добавил Унанян.

Также пресс-секретарь МИД Армении подчеркнул, что вопрос незамедлительного возвращения армянских военнопленных и мирных жителей поднимался во время саммита в Праге.

Помимо этого, Унанян заявил, что вопрос прав и безопасности населения Карабаха является ключевым для Еревана.

Мы поднимаем эти вопросы на всех встречах, в том числе с международными партнерами. Однако Азербайджан не склонен обсуждать этот вопрос с Арменией, — заключил Унанян.

Ранее пресс-служба армянского правительства сообщила, что Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность документам, посредством которых стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Кроме Устава ООН, речь идет и об Алма-Атинской декларации 1991 года об образовании СНГ.