В ЛНР опровергли слова Ермака о достижении согласия по прекращению огня

Заявление руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака о том, что участники контактной группы по Донбассу достигли договорённости о режиме прекращения огня опровергли в самопровозглашённой Луганской народной республике, сообщил в своём Telegram-канале представитель ЛНР Родион Мирошник.

Договоренности нет, но если очень хочется заявить, то почему не заявить?! Ермаку очень нужно, чтобы его похвалили! Но все пришлось делать самому, а то кураторы не поймут. Контактная группа, которая закончилась ничем, вдруг оказалась, в версии Ермака, «победной и прорывной», — рассказал представитель ЛНР в политической подгруппе Трёхсторонней контактной группы Мирошник.

Представитель ЛНР удивился словам украинского политика о том, что якобы в ходе последних переговоров всеми сторонами были высказаны намерения держаться озвученных летом 2020 года договорённостей. Они касаются мер по усилению режима прекращения огня.

А раньше мы были против? Согласовать даже совместное заявление не смогли, о координации мониторинга нарушений не договорились, деятельность СЦКК (Cовместного центра по контролю и координации режима прекращения огня. — NEWS.ru) в действующем составе не восстановили! Но все «решительно за», — отметил Мирошник.

Ранее стало известно, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Киев передал партнёрам «комплексные инициативы по Донбассу, реализация которых сможет разблокировать мирный процесс в Донбассе».