Украина предложила план по мирному урегулированию в Донбассе

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак 21 декабря представил план по разблокировке мирного процесса на востоке Украины, говорится в сообщении пресс-службы главы государства. По его словам, Киев передал план, состоящий из 10 шагов, своим европейским партнёрам для ознакомления.

Ермак подчеркнул, что стремление Украины поддержал Европейский Союз, а Соединённые Штаты выразили готовность включиться в работу по «нормандскому формату».

Андрей Ермак отметил, что в последнее время переговоры продвигаются довольно сложно, но Украина пытается разными путями сдвинуть этот процесс. В частности, украинская сторона инициировала в рамках ТКГ (трёхсторонней контактной группы. — NEWS.ru) ряд ключевых инициатив: возвращение в режим прекращения огня, взаимное освобождение удерживаемых лиц и открытие пунктов пропуска. Также были подготовлены и переданы партнёрам комплексные инициативы — 10 шагов, реализация которых сможет разблокировать мирный процесс, — говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что страна готова к режиму прекращения огня в самопровозглашённых республиках Донбасса. Однако глава государства добавил, что переговоры по этой теме идут сложно.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид сообщила, что Вашингтон поддерживает «нормандскомий формат», но присоединяться к нему Соединенные Штаты пока не планируют.