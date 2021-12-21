США выразили поддержку «нормандскому формату»

Речи о присоединении Соединённых Штатов к «нормандскому формату» не идёт, однако Вашингтон будет его поддерживать, заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. Ранее Германия и Франция заявляли о готовности вернуться к «нормандскому формату».

Главной целью визитов в Киев, Москву и Брюссель на прошлой неделе было сообщить, что США готовы содействовать реализации Минских соглашений. В поддержку «нормандского процесса». То есть речь о присоединении США к «нормандскому процессу» не идёт. Речь идёт о поддержке Штатами текущего дипломатического процесса, — сказала Донфрид.

Между тем заместитель официального представителя кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер заявил, что Германия и Франция готовы вернуться к «нормандскому формату». Обе страны считают, что подобная встреча поможет найти решение по вопросу урегулирования ситуации на Украине. Представитель МИД ФРГ Андреа Зассе также заявила, что предложения России по вопросам безопасности необходимо обсуждать в рамках устоявшихся форматов диалога. По её мнению, конфликт на Украине может быть решён только политическими, а не военными методами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожелал отдать США главную роль в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе. Он надеется, что роль Вашингтона не останется эпизодической. Работает «нормандский формат» или нет, зависит только от результата. Если бы это зависело только от Украины, он бы работал надёжнее и эффективнее, подчеркнул Зеленский.