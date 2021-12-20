Германия и Франция выразили готовность к диалогу в «нормандском формате»

Германия и Франция готовы вернуться к «нормандскому формату». Обе страны считают, что подобная встреча поможет найти решение по вопросу урегулирования ситуации на Украине, заявил заместитель официального представителя кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер, слова которого приводит ТАСС.

Германия и Франция готовы возобновить «нормандский формат», мы надеемся и хотели бы, чтобы в его рамках мы смогли найти подходящее решение, — сказал он.

Представитель МИД ФРГ Андреа Зассе также заявила, что предложения России по вопросам безопасности необходимо обсуждать в рамках устоявшихся форматов диалога. По её мнению, конфликт на Украине может быть решён только политическими, а не военными методами.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду на возвращение России к «нормандскому формату» и Минским соглашениям в вопросе, касающемся урегулирования ситуации на Украине. В частности, министр обороны Франции Флоранс Парли заявила о намерении французских властей поддерживать диалог с РФ, не доводя отношения двух стран до состояния холодной войны. Тем не менее в случае нарастания напряжённости вокруг ситуации на Украине страны ЕС могут политически изолировать Россию.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после переворота в Киеве, когда часть районов Донецкой и Луганской областей Украины отказались подчиняться новым властям страны и организовали так называемые самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Они отделены от остальной части страны линией разграничения.

Урегулирование ситуации в регионе обсуждается на уровне так называемой нормандской четвёрки, куда входят Украина, Россия, Франция и Германия, а противоборствующие стороны ведут переговоры в рамках Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины (ТКГ).