В Латвии приготовились использовать спецсредства для сдерживания мигрантов

Государственная пограничная охрана Латвии готова к использованию спецсредств для сдерживания нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией в случае необходимости. Об этом заявил начальник службы Гунтис Пуятс, передаёт ТАСС. Он выразил надежду, что проверки готовности латвийских силовиков не понадобится, при этом спрогнозировал большой наплыв беженцев.

Латвийские службы готовы к большому наплыву людей, я надеюсь, что не нужно будет проверять максимальную готовность латвийских служб, но мы полны решимости предотвратить незаконное пересечение границы и отразить всех незаконных нарушителей, которые прибудут на границу Латвии, — сказал Пуятс.

Он добавил, что пограничники в случае необходимости подготовлены к применению специальных средств для сдерживания толпы, в частности, щитов. При этом глава госпогранслужбы отметил стабилизацию ситуации на латвийско-белорусской границе. По словам Пуятса, этого удалось достичь благодаря ряду мер, принятых пограничниками.

Но в то же время мы видим, что несколько десятков мигрантов каждый день пытаются попасть в Латвию, — подчеркнул пограничник.

Ранее авиакомпании «Белавиа» и Turkish Airlines отказались от перевозки граждан Ирака, Сирии и Йемена рейсами из Турции в Белоруссию. Последняя, однако, сделала исключение для обладателей дипломатических паспортов. «Белавиа» готова вернуть полную стоимость билетов.

11 ноября в МИД Польши оценили количество прибывших в Белоруссию мигрантов с целью последующего транзита в Евросоюз в 15-20 тысяч человек. При этом, по данным ведомства, 4-5 тысяч из них уже находятся у границы. В свою очередь, постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков назвал ситуацию на белорусско-польской границе, куда близлежащие страны начали стягивать военную технику, накалённой. По словам дипломата, малейшая ошибка или человеческий фактор могут привести к трагедии.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к польско-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они попытались штурмовать кордон, но попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.