«Белавиа» прекратила перевозить граждан Ирака, Сирии и Йемена из Турции

Национальная авиакомпания «Белавиа» объявила о прекращении перевоза граждан Ирака, Сирии и Йемена рейсами из Турции в Белоруссию. Компания готова вернуть полную стоимость перелёта. Об этом сообщается на официальном сайте «Белавиа». Накануне от продажи билетов жителям этих трёх государств отказались в Turkish Airlines.

В соответствии с решением компетентных органов Турции с 12 ноября 2021 года граждане Ирака, Сирии, Йемена не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Турции в Беларусь. Пассажиры авиакомпании «Белавиа», попадающие под данный запрет, могут произвести полный возврат стоимости авиабилета без удержаний по месту его приобретения, — говорится в сообщении.

12 ноября на фоне миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии авиакомпания Turkish Airlines заявила о прекращении продажи билетов на рейсы гражданам Ирака, Сирии и Йемена, за исключением обладателей дипломатических паспортов, передаёт ТАСС.

Ранее постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков назвал накалённой ситуацию на белорусско-польской границе, куда близлежащие страны начали стягивать военную технику. По словам дипломата, малейшая ошибка или человеческий фактор могут привести к трагедии. Перед этим глава МИД Белоруссии Владимир Макей объявил о стягивании Польшей к белорусской границе военной техники с боевым оружием крупного калибра.

8 ноября пограничники Белоруссии зафиксировали приближение к границе с Польшей масштабной группы мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Подойдя к ограждению, беженцы предприняли попытки прорваться в Польшу, но были остановлены польскими силовиками, которые использовали газ. На сегодняшний день мигранты разбили лагерь вдоль линии заграждения и не оставляют попыток проникнуть в ЕС. Часть из них задержана на территории Польши.

11 ноября заместитель государственного секретаря МИД Польши Павел Яблоньский оценил количество прибывших в Белоруссию мигрантов с целью последующего транзита в ЕС в 15–20 тысяч человек. По его словам, четые-пять тысяч из них уже находятся у границы.