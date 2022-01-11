В КНБ Казахстана рассказали о попытке захвата телебашни в Алма-Ате

Во время массовых беспорядков в Алма-Ате личный состав пограничной службы Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана отразил нападение на телевизионную и радиовещательную башню «Коктобе», сообщила пресс-служба КНБ. По данным ведомства, с телебашни бандиты намеревались организовать выступление и выдвинуть свои требования.

Во время митинга преступники попытались захватить телевизионную и радиовещательную башню «Коктобе», с которой бандиты намеревались организовать выступление, выдвинуть свои требования, однако пограничники отразили нападение, — говорится в сообщении.

В КНБ также отметили, что подразделения пограничных войск до сих пор несут боевое дежурство на объектах. Кроме этого, сотрудники подразделения совместно с военнослужащими погранслужбы по Алма-Атинской области выявляют и ловят преступников, а также лиц, пытающихся незаконно скрыться за границей.

Ранее мэр Алма-Аты раскрыл подробности, как ему удалось выжить во время покушения. Во время протестов его автомобиль обстреляли из автоматов. По словам градоначальника, он спасся благодаря профессионализму своего водителя.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива, которые вскоре переросли в вооружённый мятеж. На всей территории Казахстана был введён режим чрезвычайного положения.