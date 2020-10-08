В Киргизии отвергли возможность добровольной отставки президента

https://static.news.ru/photo/b3ae2a58-097f-11eb-9295-fa163e074e61_660.jpg Сооронбай Жээнбеков Фото: Сооронбай Жээнбеков/facebook.com

Пресс-секретарь президента Киргизии Толгонай Стамалиева прокомментировала информацию о возможности добровольной отставки Сооронбая Жээнбекова. По её словам, речи об этом в настоящий момент не идёт.

Вопрос добровольной отставки президента не обсуждается, такой вопрос не стоит, — сказала она журналистам «Интерфакса».

Также она отметила, что глава государства не получал на подпись заявление об отставке премьер-министра Кубатбека Боронова.

Да, пишут в СМИ, что Боронов написал заявление, но на подпись к президенту заявление не поступало, — добавила она.

Оппозиция Киргизии ранее пыталась запустить процедуру импичмента президента. Парламент на заседании 7 октября должен был принять решение о запуске процесса отстранения Жээнбекова от власти, однако этому помешало отсутствие кворума, писал NEWS.ru.

После прошедших в Киргизии 4 октября парламентских выборов столицу страны охватили акции протеста. Манифестанты требовали пересмотра итогов голосования. Согласно предварительным итогам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.