В Киргизии неизвестные захватили предприятие по очистке золота

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В Киргизии захватили единственное в стране предприятие, где проводится очистка золота от примесей

Как сообщили в администрации комбината, предприятие, расположенное в Чуйской области, было захвачено группой неизвестных. Они с силой ворвались на территорию, захватили часть кабинетов в административном корпусе и никого в них не пускают, передаёт ТАСС.

Беспорядки в Киргизии начались после парламентских выборов, состоявшихся 4 октября. Согласно предварительным итогам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%. Недовольные результатами жители вышли на митинги, захватили мэрию Бишкека, парламент республики, помещения СИЗО Государственного комитета национальной безопасности и здание правительства республики.

Ранее российская сторона призвала все политические силы Киргизии проявить мудрость и ответственность для сохранения внутренней стабильности и безопасности. В МИД также подчеркнули, что приоритетом должно оставаться поддержание условий для дальнейшего демократического развития республики в рамках её конституции и законодательства, писал NEWS.ru.