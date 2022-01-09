В Казахстане установили 93 блокпоста по периметрам городов

В Казахстане проводятся профилактические мероприятия, направленные на соблюдение режима чрезвычайного положения (ЧП). Об этом стало известно по итогам заседания оперативного штаба, которое провел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По периметрам населённых пунктов для контроля выставлены 93 блокпоста, сообщила пресс-служба президента Казахстана.

Правоохранительные органы и вооружённые силы принимают активные меры по дальнейшей стабилизации обстановки в стране, пишет ТАСС.

В целях проверки лиц и транспорта, а также осуществления контроля за стратегическими объектами по периметрам населённых пунктов выставлены 93 блокпоста, — говорится в сообщении пресс-службы.

Стало известно, что Токаев также поручил продолжить работу, направленную на восстановление общественного порядка и безопасности в государстве, а также потребовал усилить информационное сопровождение этого вида деятельности.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что факты неподчинения законным требованиям сил правопорядка и нападения на особо важные и стратегические объекты жёстко пресекаются. В Алматы в ходе отработок рынков «Барлык» и «Алтын Орда» задержаны 207 человек. У них изъяты пять угнанных автомобилей, оружие, боеприпасы, щиты, — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, в столице идут профилактические мероприятия, проводятся подворовой и поквартирный обходы и круглосуточное автопатрулирование. По информации ведомства, в стране за нарушение режима чрезвычайного положения уже привлечено к ответственности более 1,5 тыс человек.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в своём послании лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, что основной целью экстремистов было посеять хаос и развязать братоубийственную войну, чтобы в итоге совершить переворот в стране. Политик также отметил, что в Белоруссии с подобной ситуацией уже сталкивались, поэтому он хорошо понимает «остроту ситуации».