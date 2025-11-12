Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 11:15

В Казахстане защитят детей от ЛГБТ-ценностей

Депутаты Казахстана приняли закон о запрете ЛГБТ-пропаганды на телевидении

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Депутаты мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана утвердили закон о запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) и педофилии. Их освещение запретят в СМИ, телекоммуникационных сетях и на онлайн-платформах, отметили на пленарном заседании, которое транслировалось на YouTube-канале палаты.

В целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, предусмотрены нормы по ограничению размещения в публичном пространстве <…> информации, пропагандирующей педофилию и (или) нетрадиционную сексуальную ориентацию, — подчеркнули в заключении мажилиса.

После принятия мажилисом закон, предусматривающий запрет на пропаганду ЛГБТ, поступит на рассмотрение сената (верхней палаты) парламента Казахстана. Документ затронет распространение противоправной информации в Сети, но не повлияет на права меньшинства.

Ранее калининградский политолог Александр Носович заявил, что Прибалтика начала отворачиваться от ЛГБТ в сторону традиционных ценностей. По его словам, примером тому служит ситуация с Латвией, которая отказывается провозглашать выход из Стамбульской конвенции о защите женщин.

