В Казахстане возбудили 1822 уголовных дела по факту январских беспорядков

В Казахстане возбудили 1822 уголовных дела по фактам беспорядков, вспыхнувших в стране в начале января, 116 были переданы спецпрокурорам. В уголовных делах рассматриваются факты проявления терроризма, убийств, насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания государственных органов и другие незаконные действия, сообщается в Министерстве внутренних дел Казахстана.

Возбуждено 1822 уголовных дела, 116 из них переданы спецпрокурорам, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что продолжается операция по изъятию огнестрельного оружия у населения, которое незаконно перешло к гражданам во владение во время беспорядков.

Также стало известно, что Комитет национальной безопасности Казахстана разработал меры по нейтрализации террористических угроз и выработке механизма по их недопущению в будущем, говорится в Telegram-канале Sputnik Казахстан. Подробности не разглашаются.

В Казахстане в первых числах января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата.

Группы вооружённых боевиков начали захватывать органы власти, отделения полиции и здания управления Комитета госбезопасности, получив доступ к имеющемуся там оружию. Также были ограблены оружейные магазины, отделения банков и множество магазинов. При этом полиция в городе не оказывала никакого сопротивления, и фактически крупнейший город страны был захвачен боевиками за сутки.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана, в частности в Жанаозене, Актау и Павлодаре. Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана. Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты военной инфраструктуры, позволив использовать казахские войска для борьбы с боевиками.