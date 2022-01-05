В Казахстане прекратили работу все банки страны

В Казахстане на фоне контртеррористической операции и сбоев в работе Интернета приостановили свою деятельность все финансовые организации республики. Об это сообщил телеканал «Хабар 24» со ссылкой на пресс-секретаря Нацбанка Олжаса Рамазанова.

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк Казахстана, принимая во внимание проведение контртеррористских операций силовыми структурами и учитывая временные сбои в работе Интернета, <...> сообщают о временном прекращении деятельности всех финансовых организаций, — говорится в сообщении.

По словам Рамазанова, данная мера предполагает также защиту жизни и здоровья сотрудников и клиентов финансовых организаций.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения манифестантов с полицией. Силовики применили газ и светошумовые гранаты. Участники акций требуют от властей немедленной «смены политического режима» в стране.

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Ранее сообщалось, что на фоне протестов в крупнейших городах Казахстана перестали работать ключевые мессенджеры. Также сообщалось о приостановке в работе мобильного Интернета. Также стало известно, что крупнейший оператор сотовой связи и передачи данных в Казахстане «Казахтелеком» отключил соединение с Интернетом во всей стране.