В Грузии отказались переносить День Победы Депутаты в Грузии проголосовали против переноса Дня Победы с 9 на 8 мая

Фото: Леван Авлабрели/РИА Новости

Парламент Грузии не поддержал инициативу перенести День Победы с 9 мая на 8 мая, передает ТАСС. С предложением о переносе выступала оппозиционный депутат партии «Группа реформаторов» Теона Акубардия.

За внесение соответствующих изменений в Трудовой кодекс проголосовали лишь 20 депутатов, когда для принятия поправок необходимо было согласие не менее 76 депутатов. При этом против проголосовали только четыре депутата.

Акубардия обосновывала инициативу тем, что День Победы над фашизмом необходимо отмечать в один день с Европой, а не с Россией. По ее словам, законопроект не запрещает ветеранам и другим людям отмечать праздник 9 мая и посещать мемориалы в этот день, но официальный выходной день должен быть 8 числа. Соавтором инициативы выступал независимый оппозиционный депутат Армаз Ахвледиани.

В правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» обвинили Акубадию в том, что своим законопроектом она провоцирует раскол в обществе. Рассуждения о том, какое время было на часах, когда был подписан о капитуляции, в партии назвали абсурдными.

8 мая украинский президент Владимир Зеленский подписал указ об установлении 9 мая Дня Европы на Украине. Согласно официальному документу, праздник будет способствовать укреплению единения народов, проживающих на континенте.