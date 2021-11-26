В Гродненской области сообщили о заболевших COVID в лагере мигрантов

Двух заболевших COVID-19 выявили медики в расположенном на границе Белоруссии и Польши лагере мигрантов. Об этом телеканалу ОНТ сообщил губернатор Гродненской области Владимир Караник.

Как рассказал губернатор, один из заболевших проходит лечение в стационаре, медики отмечают положительную динамику. У второго отсутствуют симптомы заболевания.

Какой-то вспышки или распространения заболевания мы не видим, — отметил Караник.

По его словам, областные власти организовали стационарный пункт вакцинации для мигрантов, однако они им почти не пользуются. Караник связывает это с тем, что большинство мигрантов успели привиться ранее, поскольку знают о сложной эпидемиологической ситуации в Европе.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.

Ранее президент Белоруссии заявил, что США используют тему миграционного кризиса на границе Белоруссии, чтобы развязать войну руками поляков, прибалтов, украинцев и «приблизиться к Москве», в чём американцам очень сильно мешает Белоруссия. По его мнению, Штаты «любят воевать чужими руками», поставляя участникам конфликта оружие и провоцируя падение экономики.