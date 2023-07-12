Совбез Армении: согласия по вопросу карт между Баку и Ереваном пока нет

Фото: Арам Нерсесян/РИА Новости

Армен Григорян

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что одним из важнейших вопросов в диалоге с Азербайджаном является вопрос уточнения границ на основе карты Генерального штаба СССР 1975 года. По его словам, которые приводит Интерфакс Азербайджан, окончательные договренности по карте, на основании которой будет запущен процесс демаркации, пока не достигнуты. Работа в этом направлении продолжается.

Одним из важнейших вопросов является вопрос уточнения границ на основе карты Генерального штаба СССР 1975 года. Окончательного согласия по карте пока нет, но работа в этом направлении продолжается, — сказал он.

Григорян добавил, что есть проблемы, которые еще не решены. Ереван привержен мирной повестке и заинтересован в возможности скорейшего заключения прочного мирного соглашения.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев анонсировал переговоры на высшем уровне с Арменией в ближайшие дни по мирному договору. Глава государства отметил позитивное продвижение со стороны Еревана и подчеркнул, что рассчитывает на дальнейшее сближение позиций.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в ближайшее время планируется его встреча с Алиевым. Он подчеркнул, что она должна пройти в Брюсселе при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля.