В Ереване задержали 155 перекрывавших улицы протестующих Полиция Еревана задержала 155 участников протеста, требующих отставки премьера Пашиняна

Задержание участника акции протеста оппозиции в центре Еревана / Фото Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости

Во вторник, 17 мая, полиция Еревана задержала 155 участников акций протеста, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Протестующие продолжают требовать отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Накануне вице-спикер армянского парламента от оппозиционной фракции «Армения» Ишхан Сагателян сообщал, что в 07:00 мск стартуют крупномасштабные митинги с перекрытием дорог и остановкой движения транспорта. Следующая акция неповиновения, по его словам, планируется в 18:00 на площади Франции.

По состоянию на данный момент в полицейские отделения доставлены 155 человек, — сообщил источник.

Правоохранители продолжают задерживать демонстрантов и освобождать проезжую часть от мусорных баков, чтобы восстановить автомобильное движение.

Ранее полиция Еревана задержала участников автопробега движения «Сопротивление». Силовики ждали протестную колонну у торгового центра Dalma Garden Mall, и как только она приблизилась на близкое расстояние, выдвинулись навстречу.

С начала мая Армения столкнулась с новым витком уличных протестов, участники которых требуют от премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку на фоне его готовности вести прагматичный диалог с Азербайджаном. В последнее время усилились опасения, что протесты могут перерасти в массовые беспорядки и стать фактором острого внутриполитического кризиса.