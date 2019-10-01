https://static.news.ru/photo/b8352a34-e470-11e9-93ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Глава МИД Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова заявила, что власти Украины должны начать конституционную реформу в стране, чтобы внести поправки в текст закона об особом статусе Донбасса для имплементации «формулы Штайнмайера».

Предстоит серьезная работа над внесением правок в текст самого закона об особом статусе Донбасса, который был еще в 2015 году принят украинским парламентом, затем ежегодно продлевалась его первая, формальная, статья, но, по факту, он не действовал ни дня, — отметила Никонорова.

По её словам, ДНР хочет закрепления статуса русского языка, особый экономический режим, собственную правоохранительную и судебную системы, свою прокуратурау особый режим сотрудничества с РФ, договорные отношения с Киевом, передаёт Донецкое агентство новостей.

Ранее на заседании Контактной группы 1 октября Украина подписала так называемую «формулу Штайнмайера» — документ, определяющий механизм самоуправления для отдельных районов Луганской и Донецкой областей. Подпись под документом поставил Леонид Кучма, возглавляющий украинскую делегацию. После этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса, писал News.ru.