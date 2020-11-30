В центре Еревана начались задержания участников акции против Пашиняна

https://static.news.ru/photo/fe7af83e-331b-11eb-9bff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости

Полиция Армении начала задерживать участников акции протеста оппозиции, которая проходит в центре Еревана. Митингующие требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Активисты попытались перекрыть центральный проспект Маштоца, однако силовики пресекли их действия, выстроившись цепью вдоль тротуаров.

Никол, предатель, Никол, подай в отставку! — цитирует ТАСС лозунги протестующих.

Точное количество задержанных пока не называется.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян в ночь на 10 ноября приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана остаются на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня контролируют российские миротворцы. Прекращение боевых действий спровоцировало в Армении массовые акции протеста, участники которых требуют отставки Пашиняна и пересмотра соглашения.

Сам премьер уходить в отставку не собирается. Он заявил, что несёт ответственность не только за произошедшие события, но и за предстоящие процессы в стране

Парламент Армении обсуждает вопрос отмены военного положения в стране, которое было принято из-за конфликта в Карабахе. Сейчас оппозиция не может инициировать процесс отставки Пашиняна и беспрепятственно проводить акции протеста, в случае отмены военного положения эти действия станут доступны.

Как писал NEWS.ru, президент Армении Армен Саркисян предложил для преодоления кризиса провести внеочередные выборы в парламент, сформировать новое правительство и внести изменения в конституцию. Он добавил, что правительство должен возглавить уважаемый всеми человек, а состав кабинета министров должен быть «предпочтительно технократическим».