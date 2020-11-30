В центре Еревана начались задержания участников акции против Пашиняна

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян в ночь на 10 ноября приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана остаются на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня контролируют российские миротворцы. Прекращение боевых действий спровоцировало в Армении массовые акции протеста, участники которых требуют отставки Пашиняна и пересмотра соглашения.
Сам премьер уходить в отставку не собирается. Он заявил, что несёт ответственность не только за произошедшие события, но и за предстоящие процессы в стране
Парламент Армении обсуждает вопрос отмены военного положения в стране, которое было принято из-за конфликта в Карабахе. Сейчас оппозиция не может инициировать процесс отставки Пашиняна и беспрепятственно проводить акции протеста, в случае отмены военного положения эти действия станут доступны.
Как писал NEWS.ru, президент Армении Армен Саркисян предложил для преодоления кризиса провести внеочередные выборы в парламент, сформировать новое правительство и внести изменения в конституцию. Он добавил, что правительство должен возглавить уважаемый всеми человек, а состав кабинета министров должен быть «предпочтительно технократическим».