В Бишкеке после ухода из города милиции назначен комендант

https://static.news.ru/photo/5c1bb406-077f-11eb-9383-fa163e074e61_660.jpg Фото: Абылай Саралаев/ТАСС

Бывший заместитель министра внутренних дел Киргизии Курсан Асанов объявлен комендантом Бишкека. После того, как с улиц города ушли милиционеры, в столице страны организуются народные дружины.

Асанов участвовал в спецоперации по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева, вёл с ним переговоры. Затем он был отправлен в отставку, поскольку его обвинили в уничтожении и сокрытии улик против Атамбаева. О его назначении на пост коменданта объявил замглавы Совбеза Омурбек Суваналиев, провозгласивший себя главным чекистом республики — и. о. руководителя Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), сообщает агентство 24.kg.

На центральной площади Ала-Тоо продолжается стихийный митинг, протестующие настаивают на освобождении всех, кого они считают политическими заключёнными. К середине ночи на 6 октября их стараниями свободу уже получили бывший президент Алмазбек Атамбаев, экс-премьер Сапар Исаков, бывшие депутаты Садыр Жапаров и Равшан Джеенбеков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что здание высшего законодательного органа Киргизии в Бишкеке разграблено участниками протестной акции, которые ещё вечером 5 октября выступали против результатов парламентских выборов. Участники протестной акции взломали двери депутатских кабинетов, разгромили оргтехнику, а также вынесли книги, сувениры и ценные вещи. В отдельных кабинетах вспыхнул пожар.