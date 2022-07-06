В Белоруссии заявили о подготовке Запада к войне с Москвой и Минском Генштаб Белоруссии: Запад готовится к вооруженному столкновению с Москвой и Минском

Фото: U.S. Army

Против Союзного государства ведётся гибридная война с акцентом на силовые сценарии. При этом США и Евросоюз, уже практически не скрывая, готовятся к вооруженному противостоянию с Россией и Белоруссией, заявил замглавы Генштаба ВС Белоруссии Руслан Косыгин, слова которого приводит БелТА.

Запад начинает приходить к пониманию того, что традиционные методы гибридной агрессии против Беларуси и России не приносят нужного результата. И именно в этой связи Вашингтон и Брюссель уже даже не скрывают, что фактически готовятся к вооруженному столкновению с нашими странами, - сказал он.

По словам Косыгина военно-политическая обстановка вокруг республики развивается в условиях жесткого противостояния России и коллективного Запада. При этом Минск, будучи военным союзником и стратегическим партнером Москвы, оказался эпицентре этих событий.

Он добавил, что цель Вашингтон стремится уничтожать не устраивающую его политическую самостоятельность других стран. Для этого используются различные способы давления, в том числе экономические санкции, а также провоцирование разрушительных процессов в политической, информационной и других сферах. Косыгин подчеркнул, что на все такие провокации ответ Минска будет адекватным и жестким.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается воевать с Россией. При этом продолжит реагировать на проведение РФ спецоперации на Украине посредством санкций, которые будут усиливаться.