В Белоруссии задержали участников пикетов в поддержку оппонентов Лукашенко

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали около десятка участников пикетов в поддержку оппозиционных кандидатов в президенты страны.
Так, несколько человек, включая лидера оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца, задержаны в Минск. Ещё трое активистов – в Гомеле,
Пикеты проходят в ряде белорусских городов, где идёт сбор подписей по выдвижению кандидатов в президенты. По данным агентства. Активность избирателей несколько снизилась, по сравнению с 31 мая, когда к столикам сборщиков подписей выстраивались очереди из сотен человек.
Как ранее писал NEWS.ru, Лукашенко обвинил своих оппонентов в использовании «каруселей» при сборе подписей. Он также отметил, что в связи с приближающимися выборами в стране не появилось новых протестных движений. По его словам, есть лишь «какие-то недовольные», но такие будут всегда.
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