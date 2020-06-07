В Белоруссии задержали участников пикетов в поддержку оппонентов Лукашенко

https://static.news.ru/photo/28255d16-a8cd-11ea-ae50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали около десятка участников пикетов в поддержку оппозиционных кандидатов в президенты страны.

Так, несколько человек, включая лидера оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца, задержаны в Минск. Ещё трое активистов – в Гомеле, сообщает ТАСС со ссылкой на правозащитную организацию «Весна».

Пикеты проходят в ряде белорусских городов, где идёт сбор подписей по выдвижению кандидатов в президенты. По данным агентства. Активность избирателей несколько снизилась, по сравнению с 31 мая, когда к столикам сборщиков подписей выстраивались очереди из сотен человек.

Как ранее писал NEWS.ru, Лукашенко обвинил своих оппонентов в использовании «каруселей» при сборе подписей. Он также отметил, что в связи с приближающимися выборами в стране не появилось новых протестных движений. По его словам, есть лишь «какие-то недовольные», но такие будут всегда.