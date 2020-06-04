Лукашенко обвинил конкурентов в использовании «каруселей»

https://static.news.ru/photo/141842da-a65b-11ea-959c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал очереди из людей, которые хотели поставить подписи для выдвижения на выборы главы государства представителей оппозиции. По его мнению, конкуренты используют «карусели».

Он уверен, что политики использую сразу две схемы — «большая» и «малая» «белорусские карусели», передаёт БелТА.

Суть малой в том, что здесь они расписались, потом опять стали в эту очередь в хвост, ещё расписались, — подчеркнул Лукашенко.

Иногда используются автомобили, в которые садятся сторонники оппозиции. Якобы они садятся в машины, транспортное средство делает круг по району и возвращается.

«Большая карусель» представляет собой систему, в которой одни и те же де люди каждый раз приходят, чтобы поставить подписи.

Они же понимают, что комиссия (ЦИК. — NEWS.ru.), когда будет смотреть эти подписи, это заметит. И они сразу заявили: так а мы и не собираемся в выборах участвовать, наша главная задача — раскачать страну и расчистить дорогу для кого-то. Вы знаете, для кого, — сказал президент.

Лукашенко отметил, что в стране не образовалось новых протестных движений. Появились «какие-то недовольные и прочие», но такие будут всегда.

Те, кто сегодня финансируется за счёт российских олигархов, чётко поняли, что на деньги российских олигархов они к власти ведут вот эту отмороженную, так называемую радикальную оппозицию Беларуси, — добавил он.

Лукашенко порекомендовал меньше смотреть фотографии очередей «в инстаграмах или каких-то Telegram-каналах».

Как писал NEWS.ru, 31 мая в Белоруссии стартовал сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Оппозиционные кандидаты организовали пикеты в центре Минска, чтобы получить подписи. Собрания превратились в акции протеста.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 июня.