В Белоруссии усилят контроль доступа в школы и вузы

https://static.news.ru/photo/08c04bb4-ef51-11ea-b946-fa163e074e61_660.jpg Минск Фото: Henadz Zhinkov/XinHua/Global Look Press

Министр образования Белоруссии Игорь Карпенко поручил усилить контроль доступа посторонних лиц в учебные заведения республики. Это решение он принял после произошедших накануне задержаний студентов Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ).

Согласно поручениям министра в учреждениях образования будут приняты дополнительные меры по усилению контроля доступа посторонних лиц в учреждения образования, а также иные меры по укреплению режима безопасности в них, — цитирует РИА Новости сообщение министерства.

Как писал NEWS.ru, 4 сентября ОМОН провёл жесткие задержания студентов Лингвистического университета в Минске. До того как в здании появились силовики, студенты пели на английском языке «Марсельезу» — гимн Французской Республики. В МВД Белоруссии позже заявили, что молодых людей задержали в рамках административного процесса, начатого ранее.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.