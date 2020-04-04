В Белоруссии умерли пять пациентов с коронавирусом

За всё время с момента появления COVID-19 на белорусской территории жертвами коронавируса стали пятеро пациентов. Об этом сообщило Министерство здравоохранения республики.
Зарегистрированы 5 случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией, —
приводитсообщение Минздрава ТАСС.
Как отметили в ведомстве, по состоянию на 4 апреля в больницах Белоруссии находятся 394 человека.
У части пациентов заболевание протекает в лёгкой или средней форме. После прохождения лечения выздоровел 41 человек, — сообщили в ведомстве.
На данный момент общее число заражённых, на лечении и выздоровевших достигло 435.
Накануне в республике был зафиксирован 351 случай заражения коронавирусом, 4 человека умерли.
Как писал NEWS.ru, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что около 25% больных коронавирусом на территории России не имеют симптомов.
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