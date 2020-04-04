В Белоруссии умерли пять пациентов с коронавирусом

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В Белоруссии по итогам прошлого месяца самый большой прирост продаж был зафиксирован на антисептические средства — по сравнению с февралём объёмы реализации выросли в 15 раз. Об этом сообщили в белорусской Ассоциации предприятий онлайн-торговли.

По туалетной бумаге наблюдался рост на 87%, по средствам личной гигиены (влажные салфетки и платки) — в 1,1 раза. Реализация кондитерских изделий (наборы конфет, шоколадная паста, сгущёнка), а также овощных...