В Белоруссии связали напряжение вокруг страны с военными действиями НАТО

https://static.news.ru/photo/8d5212c8-be21-11eb-a7f5-96000091f725_660.jpg Фото: president.gov.by

Усиление напряжённости вокруг Белоруссии связано с тем, что страны НАТО заблаговременно начали подготовку к ведению военных действий. Данные процессы требуют от республики ответных мер. Так в среду, 26 мая, на встрече президента страны Александра Лукашенко с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления в парламенте заявил министр обороны Виктор Хренин. Его цитирует ТАСС.

По словам главы силового ведомства, в НАТО создают условия для безоговорочного военного доминирования над республикой. Как сказал Хренин, тот факт, что Альянс проводит учения рядом с Белоруссией и наращивает свой потенциал, говорит ни о чём ином, как о заблаговременной подготовке к ведению военных действий.

Эти действия вызывают у нас беспокойство и озабоченность, что требует принятия ответных мер, — добавил министр.

В ходе этой же встречи Лукашенко заявил, что на новые санкции и провокации от Запада Белоруссия намерена отвечать жёсткой реакцией. Это заявление президент сделал на фоне очередного обострения отношений Минска и стран Запада, связанного с задержанием экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

23 мая самолёт Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Информация об этом не подтвердилась. Позже стало известно, что данным рейсом летел Протасевич. После проверки документов его задержали.

В ответ на санкционную политику Запада Белоруссия подготовила ряд ответных мер, включая эмбарго на ввоз товаров и ограничение транзита. Об этом премьер-министр страны Роман Головченко заявил на встрече парламентариев с президентом.