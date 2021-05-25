Премьер Белоруссии назвал возможные ответные меры на санкции Запада

https://static.news.ru/photo/d18e3656-be0d-11eb-9b81-96000091f725_660.jpg Роман Головченко Фото: vpk.gov.by/via Globallookpress.com/Global Look Press

В ответ на санкционную политику Запада Белоруссия подготовила ряд ответных мер, включая эмбарго на ввоз товаров и ограничение транзита. Об этом премьер-министр страны Роман Головченко заявил на встрече парламентариев с президентом Александром Лукашенко, пишет «СБ. Беларусь сегодня».

По его словам, правительство подготовило комплекс специальных защитных мер, которые соответствуют законодательству страны.

Меры будут весьма болезненными для стран, занявших откровенно враждебную позицию, — от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита, — сказал Головченко.

Он добавил, что в Минске рассчитывают «на благоразумие тех, кто спешит пройти точку невозврата». Головченко предложил странам Запада ещё раз подумать, прежде чем встать на тропу экономической войны. По его словам, в условиях санкционного давления власти должны будут заняться ускоренной диверсификацией экспорта. Кроме того, им придётся решать иные задачи, направленные на укрепление независимости государства.

Ранее Лукашенко заявил, что на новые санкции и провокации от Запада Белоруссия намерена отвечать жёсткой реакцией. Это заявление президент сделал на фоне очередного обострения отношений Минска и стран Запада, связанного с задержанием экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

В воскресенье, 23 мая, самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Информация об этом не подтвердилась. Позже стало известно, что данным рейсом летел Протасевич. После проверки документов его задержали.

Позднее Лукашенко подчеркнул, что Протасевич собирался устроить на территории Белоруссии бойню и кровавый мятеж.