«Кровавый мятеж»: Лукашенко рассказал о планах Протасевича в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/72c836dc-be01-11eb-a53c-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко Фото: lukashenkogov/vk.com

Основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, задержанный в минском аэропорту после посадки самолёта Ryanair, собирался устроить на территории Белоруссии бойню и кровавый мятеж. Об этом сообщил на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления президент страны Александр Лукашенко. Его слова приводит газета «Белоруссия сегодня».

Глава государства заявил, что на посаженном самолёте летел «один экстремист со своей сообщницей» (имеется в виду россиянка София Сапега). Лукашенко призвал западные спецслужбы рассказать, на кого именно работал Протасевич и кто платил ему за «участие в войне в Донбассе».

Этого они, наверное, боятся больше всего. Поэтому подняли вой. Опыт наёмника у него великий. Эти факты известны не только у нас и в братской России, но и во всём мире. И он особенно это не скрывал. Собственно и здесь, в Беларуси, он и его сообщники также собирались устроить бойню и кровавый мятеж, — подчеркнул президент.

23 мая лайнер Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска. Причиной вынужденной посадки стала информация о якобы находящейся бомбе на борту. Одним из пассажиров, летевших данным рейсом, был основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA, Роман Протасевич. После приземления борта Протасевича задержали. Его девушка арестована.

Ранее стало известно, что сообщение о минировании самолёта авиакомпании Ryanair, выполнявшего рейс из Афин до Вильнюса и экстренно севшего в Минске, поступило из Швейцарии. Об этом в среду, 26 мая, заявило Агентство теленовостей (АТН), входящее в государственный медиахолдинг «Белтелерадиокомпания».