В Белоруссии рассказали о пограничных провокациях Польши Белорусский политик Гайдукевич назвал поведение Польши на границе провокационным

Фото: gpk.gov.by

Власти Польши продолжают твердить о некоей угрозе со стороны Белоруссии, однако при этом на границе между двумя странами регулярно происходят провокации с польской стороны, заявил в беседе с ИА SM.News депутат палаты представителей Национального собрания Белоруссии Олег Гайдукевич. При этом он подчеркнул, что Варшава наращивает военную мощь и численность своей армии.

Поведение наших соседей настораживает. Мы видим, что происходит на границе с Польшей, нас провоцируют. Пограничники избивают и убивают мигрантов, польское правительство кричит об угрозе со стороны Белоруссии. Поляки постоянно утверждают, что Минск может напасть, однако они увеличивают военную мощь, — отметил белорусский политик.

Он также назвал смыслом существования Польши получение денег от развитых стран на борьбу с мнимой угрозой, якобы исходящей от России и Белоруссии. Эту финансовую поддержку, по словам Гайдукевича, Варшава направляет на увеличение военной мощи, численности солдат в армии и оружия в арсенале.

Поляки рассказывают сказки, провоцируют, получают за это деньги. Важную роль играют американцы, — подчеркнул парламентарий.

Ранее замминистра внутренних дел Польши Мачей Вонсик заявил, что Варшава сосредоточила на границе с Белоруссией свыше 10 тысяч военных. По его словам, вместе с этим Польша укрепила границу, соорудив заграждения.