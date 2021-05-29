В Белоруссии рассказали о подготовке провокаций российскими олигархами

https://static.news.ru/photo/500bc1f2-c1d2-11eb-a92c-96000091f725_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Российские олигархи принимали участие в подготовке провокаций в период белорусских протестов после выборов президента республики в 2020 году. Об этом в разговоре с журналистами газеты «Коммерсант» рассказал министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

По его словам, ситуация в то время развивалась так стремительно, что многое было не совсем понятно. Однако сейчас всё более или менее становится на свои места.

Возможно, тогда были предположения, что какие-то действия предпринимаются и со стороны отдельных российских олигархов или бывших российских олигархов. Благодаря информации российских спецслужб, в которой указывались конкретные фамилии и имена олигархов, провокации удалось предотвратить, — подчеркнул министр.

Как подчеркнул Макей, речь в частности идёт о бывших олигархах из России. Фамилии он называть не стал.

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа 2020 года. Поводом для них стали предполагаемые нарушения при проведении голосования. Акции жестко подавлялись милицией и ОМОНом. Были задержаны десятки человек.

Ранее Макей сказал, что суд над задержанной в Минске россиянкой Софьей Сапегой состоится, скорее всего, в Белоруссии.

23 мая в минском аэропорту экстренно приземлился лайнер ирландской авиакомпании Ryanair (борт FR4978), следовавший из Афин в Вильнюс. Это произошло после сообщения о минировании самолёта. Позже оно не подтвердилось. Борт до посадки в белорусской столице сопровождал истребитель МиГ-29 ВС республики. На борту самолёта находился сооснователь оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его спутница, россиянка София Сапега. Они были задержаны. Позже девушку арестовали на два месяца, обвинение ей пока не предъявлено.