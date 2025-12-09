ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 16:49

В Белоруссии раскрыли новую деталь по ситуации с залетевшим из Литвы дроном

Спецслужбы Белоруссии ведут поиск оператора залетевшего из Литвы дрона

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Белорусские спецслужбы установили личность человека, запустившего беспилотник с территории Литвы, сообщил государственный секретарь Совбеза республики Александр Вольфович в эфире телеканала «Первый информационный». Он напомнил, что в конце ноября данный аппарат упал на белорусской территории, и сейчас ведется поиск этого оператора.

Вольфович заявил, что президент поручил провести детальное расследование всего инцидента. Он охарактеризовал произошедшее как провокацию, подчеркнув, что факт взлета дрона с литовской земли установлен.

Беспилотник взлетел с территории Литвы. Ну как это можно называть, как не провокацией? Человек, который запускал беспилотник, также вскрыт по камерам, идет поиск этого оператора БПЛА, — сказал Вольфович.

Ранее МИД Белоруссии информировал, что беспилотный аппарат, стартовавший с литовской земли, потерпел крушение 30 ноября в пределах города Гродно. Согласно официальным данным, дрон взлетел с территории Лаздийского района Литвы. Детальный осмотр остатков аппарата, включая запись с флешки и данные навигационной системы, подтвердил, что запланированный путь полета проходил через Белоруссию, далее в Польшу и обратно по тому же пути в исходную точку в Литве.

