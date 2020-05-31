В Белоруссии проходят предвыборные пикеты в поддержку соперников Лукашенко

Массовые демонстрации по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской и других, альтернативных нынешнему президенту Белоруссии претендентов проходят в Минске.
Как
В прошлую пятницу их задержали в Гродно за «насилие в отношении сотрудников милиции» и сейчас находятся в изоляторе временного содержания. Белорусские граждане, которые стоят в очереди, говорят, что «хотят перемен, не верят в честные выборы, а инцидент в Гродно называют провокацией властей».
Кроме того, в очереди много желающих отдать свой голос за выдвижение кандидатами в президенты бывшего руководителя Парка высоких технологий Белоруссии, бывшего помощника президента Валерия Цепкало, экс-председателя правления «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико.
Очередь приветствуют гудками проезжающие автомобили, а в прилегающих дворах стоят машины ОМОНа. К пикету в защиту Тихановского и будущего страны призвали Известные лидеры белорусской оппозиции Николай Статкевич и Павел Северинец.
Как писал NEWS.ru, ранее в Белоруссии планировавшего выдвигаться в президенты блогера.
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