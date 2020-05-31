В Белоруссии проходят предвыборные пикеты в поддержку соперников Лукашенко

https://static.news.ru/photo/d0823b5a-a32d-11ea-b879-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Массовые демонстрации по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской и других, альтернативных нынешнему президенту Белоруссии претендентов проходят в Минске.

Как сообщил корреспондент ТАСС, пикет организован у входа на Комаровский рынок. В очереди по сбору подписей несколько сотен людей, и она продолжает расти. Многие из них пришли, чтобы поддержать задержанного супруга Тихановской, главу её инициативной группы, известного блогера Сергея Тихановского и его соратников.

В прошлую пятницу их задержали в Гродно за «насилие в отношении сотрудников милиции» и сейчас находятся в изоляторе временного содержания. Белорусские граждане, которые стоят в очереди, говорят, что «хотят перемен, не верят в честные выборы, а инцидент в Гродно называют провокацией властей».

Кроме того, в очереди много желающих отдать свой голос за выдвижение кандидатами в президенты бывшего руководителя Парка высоких технологий Белоруссии, бывшего помощника президента Валерия Цепкало, экс-председателя правления «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико.

Очередь приветствуют гудками проезжающие автомобили, а в прилегающих дворах стоят машины ОМОНа. К пикету в защиту Тихановского и будущего страны призвали Известные лидеры белорусской оппозиции Николай Статкевич и Павел Северинец.

Как писал NEWS.ru, ранее в Белоруссии планировавшего выдвигаться в президенты блогера.