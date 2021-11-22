В Белоруссии назвали число пострадавших на границе с Польшей

На белорусско-польской границе от противоправных действий польских силовиков пострадали 132 мигранта, в том числе 20 детей. В Белоруссии возбудили уголовное дело о преступлении против безопасности человечества, заявил председатель Следственного комитета страны Дмитрий Гора, передаёт БелТА. Ранее речь шла о 109 пострадавших. Власти Белоруссии намерены просить правовой помощи, в том числе у Польши.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 132 человека, в том числе 23 ребёнка в возрасте от года до 14 лет. По каждому случаю назначена судебно-медицинская экспертиза, — сказал Гора.

Он спрогнозировал, что в процессе работы по данному делу количество потерпевших будет увеличиваться. Гора добавил, что среди потерпевших есть представители СМИ. По его словам, каждому факту противоправных действий будет дана правовая оценка. Также планируется направить запрос об оказании правовой помощи властям Польши.

Глава СК Белоруссии заявил о различном характере травм у пострадавших на границе.

Это химические ожоги, телесные повреждения, у одного из пострадавших есть подозрение на перелом рёбер. Основная же масса — повреждения органов дыхания в результате применения сильнодействующих ядовитых веществ, — подчеркнул Гора.

Ранее в ФРГ отклонили предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о создании гуманитарного коридора для переправления беженцев от белорусско-польской границы в Германию. Правительство страны сочло его неприемлемым.

18 ноября Лукашенко обсуждал ситуацию на границе с исполняющим обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Белорусский лидер предложил создать коридор, однако Меркель отказалась от такого решения, пояснив, что проблема является общеевропейской и Германия не может решать её в одиночку. Однако в ходе обсуждения главы государств договорились, что будут определены должностные лица от Белоруссии и ЕС, которые займутся разрешением миграционного кризиса.

Ситуация с мигрантами на границе Белоруссии и стран ЕС обострилась 8 ноября, когда к границе с Польшей подошли несколько тысяч беженцев из стран Ближнего Востока. Отдельные группы мигрантов начали штурмовать контрольно-пропускные пункты, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.