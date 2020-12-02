Лукашенко: в Белоруссии настоящих революционеров нет

https://static.news.ru/photo/f9751ada-34a7-11eb-bd06-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Так называемые цветные революции, которые развернулись в странах бывшего СССР, являются обычными мятежами. Это хорошо видно на примере Белоруссии, считает президент республики Александр Лукашенко.

Все так называемые революционеры хотят жить хорошо и «желательно за чужой счёт», заявил глава государства в ходе онлайн-сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Когда с ними начинаешь разговаривать на их языке, они быстро превращаются из так называемых революционеров в беглых политических. Поэтому никаких там лучших намерений не было и нет, — цитирует Лукашенко БелТА.

Он напомнил, что революция — «это когда есть основа для революции»: ситуация, при которой «низы не хотят, верхи не могут и так далее». Именно поэтому настоящих революционеров ни в Белоруссии, ни в других странах ОДКБ, сейчас нет, высказал уверенность Лукашенко.

В Белоруссии почти четыре месяца продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. При этом силовики зачастую применяют жёсткие методы разгона протестующих.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали.

При этом, как заявил на саммите ОДКБ Лукашенко, в НАТО создаётся военная группировка для захвата западных земель Белоруссии, писал NEWS.ru.