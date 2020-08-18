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В Белоруссии начинает работу координационный совет оппозиции, сообщили в пресс-службе объединённого штаба оппозиции.

Сейчас формируется состав членов совета. В ближайшие дни будет избран президиум и председатель совета. На сайте совета уже можно прочитать основные принципы его работы, — говорится в сообщении.

Центральная избирательная комиссия Белоруссии 14 августа огласила окончательные итоги выборов президента. Победителем признан действующий глава государства Александр Лукашенко. За него, по официальным данным, проголосовали 80,1%, в то время как за главную соперницу белорусского лидера Светлану Тихановскую — 10,1%. Остальные кандидаты набрали менее двух процентов голосов. Против всех, как следует из отчёта ЦИК, высказались 4,59% пришедших на избирательные участки белорусов.

Выборы президента состоялись в республике 9 августа. Сразу же после того, как были объявлены предварительные итоги, в стране начались волнения. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. Протесты сопровождались жёсткими задержаниями. Двое пострадавший в результате уличных столкновений скончались. После этого Белоруссия перешла к стадии подчёркнуто мирных «цветочных бунтов» и забастовкам по всей стране. Работу останавливают как крупные бюджетообразующие заводы, так и небольшие предприятия. К стачке присоединяются деятели культуры, искусства, строители, медики и многие другие.

Ранее белорусской оппозицией был опубликован предварительный состав так называемого координационного совета по передаче власти. На данный момент в списке 36 человек, писал NEWS.ru.