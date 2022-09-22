В Белоруссии начали отслеживать скрывающихся от мобилизации россиян

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Город Минск, Беларусь

В Белоруссии силовики начали отслеживать россиян, скрывающихся в республике от частичной мобилизации, передает портал «Наша Нива» со ссылкой на источники. По информации издания, на данный момент дано пока устное поручение наблюдать за квартирами, арендованными посуточно, и опрашивать их собственников. Кроме того, предписано отслеживать автомобили с российскими номерами.

Пока что на уровне устных распоряжений поручено наблюдать за «квартирами на сутки», входить в контакт с собственниками жилья. <...> Новые машины во дворах с российскими номерами также приказали отслеживать. Собирать информацию, проверять документы, — рассказал изданию один из оперативников.

Ранее стало известно, что на фоне объявленной частичной мобилизации, россияне начали скупать билеты в соседние страны, куда есть прямые авиарейсы. По данным российских авиакомпаний, закончились билеты не только на ближайшие вылеты из Москвы, но и на несколько дней вперед в Стамбул, Ереван, Баку и другие соседние страны, не требующие для въезда виз и дополнительных документов.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующие мероприятия начались в этот же день. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта спецоперации. Мобилизованные лица получат выплаты и статус военнослужащих-контрактников.