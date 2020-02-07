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В белорусском городе Гродно запретили продавать российские жевательные конфеты, в которых выявили превышение содержания транс-изомеров жирных кислот.

Об этом сообщили в Гродненской областной инспекции Госстандарта. По её данным, испытания проводились в аккредитованной лаборатории. Специалисты установили, что при производстве конфет жевательных с начинкой Fruzzy Duo подольским изготовителем АО «Би-энд-би» использовалось масложировое сырьё, что запрещено техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», передаёт «Интерфакс-Запад».

Содержание транс-изомеров жирных кислот в конфетах превысило допустимый уровень в 2,3 раза, — сообщили в инспекции.

В результате торговому объекту выдано предписание о запрете на продажу этой партии конфет, которые теперь внесены в информационный ресурс «Опасная продукция».

Ранее NEWS.ru писал о том, что жители Омска обнаружили в новогодних подарках своих детей конфеты «Президент». На обёртке угощения изображено лицо российского лидера Владимира Путина, а в состав трюфельного продукта входят водка и острый перец чили. Внимание на такой «подарок» для детей обратила одна из местных жительниц. Она написала о находке в социальных сетях.