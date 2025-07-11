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11 июля 2025 в 13:45

Три ингредиента, а вкус как из кондитерской — домашние конфеты за 10 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти натуральные конфеты станут любимым лакомством для всей семьи — сладкие, но без лишнего сахара, с приятной хрустящей текстурой. Всего три простых компонента и 10 минут времени — и у вас готов идеальный десерт к чаю или полезный перекус для детей.

Ингредиенты:

  • финики без косточек — 200 г;
  • тыквенные семечки — 150 г;
  • белый шоколад — 80 г.

Приготовление:

  1. Тыквенные семечки обжарить на сухой сковороде 3 минуты.
  2. Финики и семечки измельчить в блендере до липкой массы.
  3. Плотно утрамбовать смесь в форму с пергаментом.
  4. Шоколад растопить, равномерно распределить по поверхности.
  5. Охладить в холодильнике 1 час, нарезать на порции.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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