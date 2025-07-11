Три ингредиента, а вкус как из кондитерской — домашние конфеты за 10 минут

Эти натуральные конфеты станут любимым лакомством для всей семьи — сладкие, но без лишнего сахара, с приятной хрустящей текстурой. Всего три простых компонента и 10 минут времени — и у вас готов идеальный десерт к чаю или полезный перекус для детей.
Ингредиенты:
- финики без косточек — 200 г;
- тыквенные семечки — 150 г;
- белый шоколад — 80 г.
Приготовление:
- Тыквенные семечки обжарить на сухой сковороде 3 минуты.
- Финики и семечки измельчить в блендере до липкой массы.
- Плотно утрамбовать смесь в форму с пергаментом.
- Шоколад растопить, равномерно распределить по поверхности.
- Охладить в холодильнике 1 час, нарезать на порции.
Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.