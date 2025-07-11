Три ингредиента, а вкус как из кондитерской — домашние конфеты за 10 минут

Три ингредиента, а вкус как из кондитерской — домашние конфеты за 10 минут

Эти натуральные конфеты станут любимым лакомством для всей семьи — сладкие, но без лишнего сахара, с приятной хрустящей текстурой. Всего три простых компонента и 10 минут времени — и у вас готов идеальный десерт к чаю или полезный перекус для детей.

Ингредиенты:

финики без косточек — 200 г;

тыквенные семечки — 150 г;

белый шоколад — 80 г.

Приготовление:

Тыквенные семечки обжарить на сухой сковороде 3 минуты. Финики и семечки измельчить в блендере до липкой массы. Плотно утрамбовать смесь в форму с пергаментом. Шоколад растопить, равномерно распределить по поверхности. Охладить в холодильнике 1 час, нарезать на порции.

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