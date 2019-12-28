https://static.news.ru/photo/49e08d70-2ae4-11ea-b4a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Директор лётной службы Bek Air Ерик Сапаров назвал новую версию крушения самолета Fokker 100, в результате которого погибли 12 человек. По его предположению, аварию мог вызвать спутный след от более тяжёлого самолёта.

Как отметил Сапаров, за минуту до взлёта самолёта Bek Air с этой же полосы в воздух поднялся более тяжёлый самолет Airbus А321 neo. Этот борт мог оставить спутные струи, которые помешали набору высоты, что в итоге привело к крену и жёсткой посадке, пишет ТАСС.

Ранее власти Казахстана исключили влияние метеоусловий на крушение самолёта Fokker-100 под Алма-Атой. По словам вице-премьера республики Романа Скляра, в день катастрофы была лётная погода, сцепление на полосе также было нормальным. Правительственная комиссия должна огласить предварительные выводы о причинах катастрофы к 10 января, писал NEWS.ru.