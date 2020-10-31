В Баку заявили об уничтожении Су-25 ВВС Армении

https://static.news.ru/photo/ad1b2330-1cdf-11eb-8c50-fa163e074e61_660.jpg Фото: ArmenianUnifiedInfoCenter/via Globallookpress.com

Военные Азербайджана предотвратили атаку на Зангиланском участке границы и сбили штурмовик Су-25 армянских ВВС. Об этом заявили в Минобороны республики.

В ведомстве пояснили, что 1 ноября войска Армении с целью захвата ряда выгодных высот обстреливали позиции азербайджанских войск на указанном участке из миномётов и различного крупнокалиберного оружия. Кроме того, велась атака с воздуха.

Военные Азербайджана провели успешную операцию, заставившую армянские войска отступить на свою территорию с большими потерями в живой силе.

Штурмовик Су-25 противника, атаковавший наши позиции с воздуха, также был сбит, — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что в Баку завили об уничтожении военного кортежа ВС Армении, который двигался в Ходжавендском направлении. По нему был нанесён комбинированный удар — наземный и с воздуха.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.