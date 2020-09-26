В Баку заявили об росте числа пострадавших в зоне карабахского конфликта

https://static.news.ru/photo/966b5d50-00c7-11eb-8143-fa163e074e61_660.jpg Фото: Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu/facebook.com

Число пострадавших среди гражданского населения в результате артиллерийских обстрелов с армянской стороны 27 сентября на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта увеличилось. Об этом сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

Число пострадавших среди гражданских лиц в настоящее время составляет 14 человек. Они помещены в больницы, — цитирует «Интерфакс-Азербайджан» заявление ведомства.

Также в Генпрокуратуре отметили, что вооружённые силы Армении вывели из строя подстанцию в азербайджанском селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района.

Ранее Минобороны Азербайджана заявило об «успешной контрнаступательной операции» в карабахском направлении фронта. Подразделения азербайджанской армии ведут бои за важные высоты на Тертер-Агдамском, Физули-Джебраильском направлениях и в направлении горы Муровдаг. Ракетно-артиллерийские войска и авиационные средства наносят удары по командным пунктам противника, уничтожая большое количество его маневрирующих сил, боевой техники и военные объекты. На всей протяжённости фронта идут ожесточённые бои.

27 сентября ситуация в Нагорном Карабахе обострилась, начались военные действия. Правительство Армении приняло решение об объявлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество чётко определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.