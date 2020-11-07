В Баку заявили об обстреле армянскими военными двух районов в Карабахе

https://static.news.ru/photo/02fefea4-21cf-11eb-a401-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

В Минобороны Азербайджана заявили, что войска Армении ведут обстрел ряда населённых пунктов в Агдамском и Тертерском районах.

Азербайджанская армия принимает меры по подавлению огневых точек противника, — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что азербайджанские военные взяли под контроль стратегически важный город Шуша в Нагорном Карабахе. Президент республики Ильхам Алиев отметил, что это произошло не в результате переговоров, а путём «освободительной войны». Он подчеркнул, что Баку пойдёт до конца в карабахском конфликте, если Ереван не примет его условий.

27 сентября в регионе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.