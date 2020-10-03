В Баку заявили о ракетных ударах Армении по Физулинскому району

https://static.news.ru/photo/e63fcfb8-0613-11eb-bfaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi/facebook.com

В Минобороны Азербайджана сообщили, что силы Армении нанесли ракетные удары по Физулинскому району страны, а также совершают артиллерийские обстрелы сёл в Агдамском и Тертерском районах страны с территории Нагорного Карабаха.

Противник с территории Армении подвергает ракетному обстрелу Физулинский район, — приводит ТАСС выдержку из сообщения военного ведомства Азербайджана.

Ранее NEWS.ru писал, что вооружённые силы Азербайджана подняли над освобождённым в Нагорном Карабахе селом Суговушан (Мадагиз) государственный флаг республики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что после установления контроля над селом Мадагиз этому населённому пункту будет возвращено его историческое название Суговушан.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.