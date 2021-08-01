В Баку вынесли приговор двум армянским военным

Бакинский суд вынес приговор двум армянским военным, которые обвинялись в пытках азербайджанских пленных в ходе первой карабахской войны и других преступлениях. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.

По данным следствия, Людвик Мкртичян и Алёша Хосровян участвовали в операциях против азербайджанской армии. Они осуществляли шпионскую деятельность, передавая в Армению сведения о передвижении и перемещении азербайджанских войск.

В результате армянские военнослужащие были приговорены к 20 годам лишения свободы. Первые десять лет заключения они будут отбывать в тюрьме, а остальные — в учреждении строгого режима.

Ранее суд города Баку приговорил 13 армянских военных, считающихся в Азербайджане диверсантами, к шести годам лишения свободы.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.