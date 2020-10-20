В Баку сообщили о новых ракетных обстрелах

https://static.news.ru/photo/0aa34d18-12e8-11eb-a58a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о новых ракетных и артиллерийских обстрелах в районе Нагорного Карабаха, в результате которых погибли два мирных азербайджанских гражданина.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на ведомство, армянские вооружённые силы с утра 20 октября подвергли интенсивному обстрелу Тертерский район. Снаряд упал во двор частного дома. Погибли два человека — Анар Исаглы и Анар Гулиев, ещё один мирный житель был ранен.

Ранее Баку сообщал, что число пострадавших среди мирного населения Азербайджана в Карабахе возросло до 291 человека, ещё 61 человек погиб. Также отмечается, что армянские ВС нанесли ущерб 382 гражданским объектам, 1941 частному дому и 90 жилым зданиям.

Как писал NEWS.ru, 27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.